В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 180 заключенных совершили побег из тюрьмы в нигерийском городе Минна, штат Нигер, сообщила местная газета Daily Post со ссылкой на министра внутренних дел страны Абдулрахмана Данбазау.

По данным газеты, 30 человек из сбежавших заключенных удалось найти и вернуть в тюрьму.

Губернатор штата Нигер Сани-Белло заявил, что власти штата будут сотрудничать с федеральным правительством в отношении реформ в тюрьмах и "в целях улучшения инфраструктуры тюрем по всему штату".

В настоящий момент власти выясняют обстоятельства и причины побега заключенных.