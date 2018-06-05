Греческий министр обвинил Facebook в поддержке нацизма

АФИНЫ, 5 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр юстиции Греции Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма из-за удаленного поста, рассказали в ведомстве.

Соцсеть 2 июня удалила статью и заблокировала на сутки страницу журналиста Никоса Бойопулоса, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Он напомнил, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам расстреляли 180 жителей деревни, их дома сожгли. Канданос объявили мертвой зоной, его запретили восстанавливать. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия "Золотая заря".

На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге Контонис заявил, что введение цензуры на Facebook неприемлемо. По его словам, цель такой меры — заглушить историческую память о зверствах нацистов в Канданосе и скрыть неонацистскую идеологию членов "Золотой зари".

Председатель Совета министров, европейский комиссар Джулиан Кинг назвал произошедшее серьезным инцидентом, который комиссия немедленно расследует. Министры юстиции других государств — членов ЕС разделили эту позицию.

В ноябре прошлого года Facebook дважды блокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за то, что он оставил пост о резонансном выступлении в бундестаге ямальского школьника Николая Десятниченко, который рассказал о солдате вермахта, погибшем в лагере для военнопленных.

Первоначально Медведев представил переделанный вариант прозвучавшей в бундестаге речи, рассказав о жестокости немецких солдат во время Великой Отечественной войны. Однако Facebook забанил страницу журналиста за "распространение порнографии". Медведев вновь опубликовал пост, но на этот раз администрация социальной сети обвинила его в "разжигании ненависти к определенным группам" и опять заблокировала аккаунт.