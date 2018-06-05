ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Донецкий, Желобок и Калиновка. Всего по территории республики были выпущены порядка 55 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 30 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших среди военнослужащих нет.
Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "30 раз прибегали к прицельному огню" по украинским позициям. "Во время боевых действий в прошлые и текущие сутки потерь среди наших защитников нет", — говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным пресс-центра, ополченцы обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.