Мексика отправила своих пожарных для помощи Гватемале

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Группа мексиканских пожарных из штата Керетаро вылетела в Гватемалу для оказания помощи по ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго.

По последним данным властей Гватемалы, число погибших в результате извержения увеличилось до 65 человек. Еще 46 получили ранения, эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

"В Гватемалу отправляются для помощи в поисковых работах семеро сотрудников пожарной охраны муниципалитета Эль-Маркес, а также поисковая собака", — говорится в сообщении пожарной части этого муниципалитета.