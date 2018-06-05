Министр финансов Японии не намерен уходить в отставку из-за скандала

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо заявил перед журналистами, что не намерен уходить в отставку из-за скандала вокруг уничтожения и подлога документов в его ведомстве.

"Глубоко раскаиваясь в том, что возникла такая ситуация, я намерен на посту министра приложить все силы к тому, чтобы были приняты необходимые меры и подобное не повторилось вновь, и в том числе в вопросе тщательного хранения документов", — сказал он.

В понедельник внутреннее расследование, проведенное министерством, выявило, что важные документы, фигурировавшие в скандале о возможной причастности премьер-министра Синдзо Абэ, его жены Акиэ и близкого друга – министра финансов Таро Асо — к махинациям образовательного учреждения "Моритомо Гакуэн", были уничтожены частично или полностью по прямому указанию одного из высших чиновников ведомства. Фамилия Асо при этом не фигурировала, но как глава ведомства он взял на себя ответственность за происшедшее и обязался вернуть свою зарплату министра за год, фактически, министерскую надбавку к зарплате депутата парламента в размере 1,7 миллиона иен (около 16 тысяч долларов).

О том, чтобы заодно вернуть государству зарплату депутата (в среднем от 250-300 тысяч долларов в год), он не упомянул. Неизвестно, на что рассчитывал министр, но озвученная сумма, подлежащая возврату, только подлила масла в огонь – Асо является одним из самых богатых членов нынешнего кабинета министров, его состояние оценивается в сумму около 5 миллионов долларов.

В понедельник утром ведомство Асо обнародовало доклад по делу о подлоге в документах, связанных с образовательным учреждением "Моритомо Гакуэн". В феврале прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг частного образовательного учреждения "Моритомо Гакуэн" в связи с тем, что оно приобрело землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (943 тысячи долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7,5 миллиона долларов), то есть в восемь раз ниже рыночной цены.

Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения им государственной лицензии для создания школы, а также выявлено завышение расходов на строительство, в результате чего организация смогла получить пособие от государства. Возникло подозрение, что руководство "Моритомо Гакуэн" могло действовать таким образом, так как у него были свои каналы в парламенте и в высшем эшелоне японской политической элиты. Выяснилось, что жена премьер-министра Абэ несколько раз наносила визит в детский сад, принадлежащий организации. Директор "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ был арестован и скандал стал сходить на нет, перестав ассоциироваться с именем премьера.

Однако газета "Асахи" в марте обнародовала данные, из которых следовало, что в документах, предоставленных для разбирательства Минфином, были подделаны и стерты фрагменты с именами супруги Абэ Акиэ и министра финансов Таро Асо. Минфин начал собственное расследование, результаты которого и были обнародованы утром в понедельник. Согласно ему, часть документов была уничтожена по прямому указанию одного из высокопоставленных чиновников министерства.