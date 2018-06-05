Вооруженная группа напала на патруль миротворцев ООН в ЦАР

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные люди напали на патруль миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской республике (MINUSCA), один миротворец погиб, еще семеро ранены, сообщается в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает атаку 3 июня вооруженных людей на патруль MINUSCA на западе страны. В результате атаки был убит миротворец из Танзании и еще семеро ранены", — сообщается в заявлении Дюжаррика.

Как отмечается в заявлении, таким образом количество погибших миротворцев ООН в Центральноафриканской республике с начала года увеличилось до четырех.

"(Генсек) призывает власти ЦАР… провести расследование (в отношении нападавших — ред.), чтобы их можно было привлечь к ответственности", — говорится в заявлении.