Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом ситуацию в Венесуэле, которая продолжает деградировать, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, Помпео отметил важность крепких двусторонних отношений и выразил благодарность за "продвижение Бразилией взаимных приоритетов в регионе и по всему миру".

"В ходе встречи они обсудили вопрос о том, как лучше всего отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле", — следует из заявления Науэрт.

Ранее многие страны мира заявили о непризнании итогов выборов в Венесуэле. Это сделали государства "Группы Лимы", объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились "о снижении уровня дипотношений" с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.