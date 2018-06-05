Все пострадавшие в ДТП в Канаде туристы являются гражданами Китая

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Все 24 человека, пострадавшие в аварии с автобусом близ города Прескотт в канадской провинции Онтарио, были туристами из Китая, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

На момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров, все они, в том числе 35 туристов и два сотрудника турагентства, являются гражданами Китая. Причина аварии до сих пор неизвестна.

Посольство КНР в Оттаве пока лишь опубликовало в Twitter заявление, что совместно с консульством КНР в Торонто внимательно следит за ситуацией и крайне озабочено состоянием пострадавших туристов.

Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человек получили серьезные травмы, на месте происшествия также были люди без признаков жизни, однако до сих пор неизвестно была ли погибшие в результате ДТП. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.