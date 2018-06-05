Число погибших в Гватемале увеличилось до 65 человек

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. До 65 человек увеличилось число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает в понедельник вечером портал Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

В Гватемале начались похороны жертв трагедии. На опубликованных СМИ фотографиях видны толпы людей, провожающих в последний путь погибших.

По последним официальным данным властей страны, в результате удара стихии 46 человек получили ранения, эвакуированы 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.