СМИ: в КНДР попросили Трампа инвестировать в туризм

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой инвестировать в сферу туризма в обмен на то, что КНДР будет выступать за денуклеаризацию, передает агентство Блумберг со ссылкой на газету Donga Ilbo.

По данным газеты, которая в свою очередь ссылается на неназванного чиновника, Ким Ён Чхоль особо отметил прибрежную зону Вонсан-Калма и горнолыжный курорт Masikryong.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 1 июня в Белом доме провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Ким Ён Чхоль передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.

В настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. В пятницу после встречи с Ким Ён Чхолем президент США объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.