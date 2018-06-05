МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Большая семерка" (G7) заинтересована в России больше, чем Москва в этом формате, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила, что Россию необходимо вернуть в состав G8. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США в клубе ведущих мировых держав.

"Без России это (G7 — ред.) лишь клуб друзей США, которые для стран Европы больше не такие уж и друзья. И в любом случае G7 не может выдвигать Москве никаких условий для возвращения: "семерка" уже не является для нас магнитом. Проехали", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что актуальность формата "Большой восьмерки" с российской точки зрения снижается.

"Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — сказал Песков

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.