Венесуэла больше не будет участвовать в саммитах ОАГ

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ) стала последней, в которой участвовал глава МИД этой страны.

Ранее на заседании ОАГ госсекретарь США Майк Помпео призвал к приостановке членства Венесуэлы в организации и дополнительному давлению со стороны стран-участниц на режим Николаса Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал это жестом отчаяния, так как Венесуэла выходит из блока.

"Это последняя генеральная ассамблея ОАГ, где участвует венесуэльский министр иностранных дел, мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

По его словам, правительство США в рамках ОАГ развернуло "преступную кампанию" шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки.

Еще в апреле 2017 года Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года. "Уже прошли 13 из 24 месяцев, которые мы должны ждать, чтобы выйти из ОАГ, мы объявил праздничным для всей страны день, когда это произойдет", — сказал венесуэльский лидер.