В Канаде не менее 24 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в канадской провинции Онтарио, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию провинции.

Телеканал сообщает, что в автобусе на момент аварии находились 37 человек. В результате аварии, которая произошла около города Прескотт, машина оказалась в кювете.

По данным полиции, как минимум четыре человека получили серьезные травмы, всех пострадавших доставили в больницы.

Полиция сообщила, что в автобусе находились иностранные туристы. Участок дороги, где произошла авария, перекрыт, отмечает телеканал.