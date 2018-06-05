Госдеп проводил заместителя госсекретаря на пенсию

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госдепартамент проводил в понедельник на пенсию заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона, сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Будем скучать по вам… Вы самый лучший на дипломатической службе. Мы столь многому научились у вас", — написала Науэрт.

Церемония, на которой выступил госсекретарь Майк Помпео, проходила за закрытыми дверями без участия журналистов. Участники мероприятия выкладывали в интернет фото, на которых видно, что в холле госдепартамента собрались сотни человек, пришедших проводить Шеннона.

Госдепартамент не ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, будет ли отставка Шеннона действительна с понедельника или же он официально покинет пост позже.

Шеннон, которому в этом году исполняется 60 лет, работал в дипломатическом ведомстве США с 1984 года. Он служил в посольствах в Гватемале, Габоне, Сан-Томе и Принсипи, Бразилии, Южной Африке и Венесуэле. В 1999-2000 годах работал в Совете национальной безопасности Белого дома, в 2000-2001 годах был заместителем постпреда США при Организации американских государств, затем вновь перешел на работу в госдеп, где занимался проблематикой Западного полушария. В 2003-2005 годах был спецпомощником президента Джорджа Буша-младшего по делам Западного полушария, в 2005 году занял пост помощника госсекретаря по той же проблематике. В 2010-2013 годах был послом в Бразилии, часть этого срока исполнял обязанности замгоссекретаря. В 2013 году стал специальным советником госдепартамента, в 2016 был назначен заместителем госсекретаря по политическим вопросам. В январе 2017 года после инаугурации Дональда Трампа около двух недель был и.о. госсекретаря.

Шеннон вел диалог по политическим вопросам с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.