СМИ: в Гватемале приостановили спасательные работы после извержения вулкана

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Власти Гватемалы приняли решение приостановить спасательные работы после извержения вулкана Фуэго, сообщает в понедельник портал Prensa Libre.

По предварительным данным, такое решение было принято после небольшой активизации вулкана и изменения климатических условий. На какое время прерваны работы, пока не сообщается.

Ранее местные СМИ сообщали о 62 погибших в результате удара стихии. Власти официально подтвердили пока гибель 33 человек и ранение еще 46.

Представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Давид де Леон заявил РИА Новости, что пока Гватемала намерена справиться с последствиями извержения своими силами, хотя получила от многих стран заявления о готовности оказать поддержку.