В Греции надеются найти решение по македонской проблеме в ближайшие дни

АФИНЫ, 5 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Никос Котзиас полагает, что в течение нескольких дней проблемы со Скопье будут решены и появится соглашение о названии бывшей югославской республики Македония.

Афины и Скопье пытаются решить давний спор, который мешает вступлению БЮРМ в Евросоюз и НАТО. Греция требует изменения конституционного названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Стороны надеялись найти решение до саммита Евросоюза 28 июня и саммита НАТО 11 июля.

Котзиас заявил, что задержки на переговорах были связаны с тем, что правительство Скопье осознает политические трудности, сопровождающие запланированное соглашение.

"Пришло время сказать да или нет. Правительство бывшей югославской республики Македонии теперь осознало большие трудности и хотело бы переосмыслить их. Я чувствую, что через несколько дней они будут преодолены", — сказал Котзиас в интервью ночной программе "Следующий день" общественного греческого телевидения ERT.

"Переговоры — это не бег на 100 метров или на 100 километров. Они идут то вверх, то вниз, но министр иностранных дел должен иметь терпение и трезвость", — сказал Котзиас.

По его словам, соглашение — это компромисс, от которого выиграют обе стороны.

Глава МИД Греции заявил, что в переговорах Афин и Скопье не было никакого иностранного фактора. Котзиас отметил, что Греция настаивает на названии erga omnes, которое будет применяться как внутри страны, так и в международных отношениях.

Котзиас сообщил, что из пяти предложенных спецпредставителем генсека ООН Мэтью Нимицем названий Греция отвергла "Македония-Скопье", а Скопье — "Вардарская Македония", и на столе остались названия "Новая Македония", "Северная Македония" и "Горная Македония".

Котзиас заявил также, что нет никакого "дипломатического кораблекрушения", и нерешенные проблемы — вопрос дней "Конечно, никогда не говори никогда, пока не будут поставлены подписи, что, я верю, будет в следующие дни. Нужно терпение", — сказал министр.