Ради учений: Украина перекрыла часть Азовского моря

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений, сообщил агентству УНИАН начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик.

По его словам, с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.

"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было", — рассказал представитель ведомства.

При этом Чалик отметил, что на этой территории по-прежнему можно будет купаться.

"Гибридная угроза" в Азовском море

Украина должна патрулировать азовское побережье для противодействия угрозе со стороны Москвы, заявил ранее в интервью порталу "Обозреватель" бывший заместитель министра обороны страны адмирал запаса Игорь Кабаненко в ответ на информацию о том, что Россия проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью.

Украинские власти должны ответить России, чтобы "предотвратить кризис", считает Кабаненко.

"Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор", — заявил он.

Также адмирал призвал создать мобильные группировки военно-морских сил для сдерживания "худших сценариев в прибрежных водах".

"Отражение российской агрессии"

Украинская политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов" — Прим. ред) подготовила и направила правительству предложения по "отражению российской агрессии" в Азовском море, сообщается на сайте партии

Депутаты призвали правительство внести на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией. По их мнению, экономические и культурные связи с Москвой провоцируют "агрессивные" действия в отношении Украины.

Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали судно "Норд", следовавшее под флагом России.

На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва много раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".