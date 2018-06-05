Facebook собирается сотрудничать с ЕП в преддверии выборов 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Компания Facebook подтвердила Европарламенту в письменном ответе на вопросы депутатов, что намерена сотрудничать с властями для предотвращения попыток использования соцсети в целях "манипулирования" в преддверии парламентских выборов 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба ЕП.

В мае глава компании Марк Цукерберг приезжал в ЕП на слушания по проблемам сохранности данных пользователей и злоупотреблений соцсетью. После разговора с Цукербергом многие европарламентарии остались недовольны и потребовали от руководства компании предоставить письменные ответы на оставшиеся вопросы.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы избежать злоупотреблений и предотвратить действия злоумышленников на предстоящих выборах, включая отдельные европейские выборы и выборы в Европейский парламент в 2019 году, наши усилия сосредоточены на пяти основных направлениях: борьба с иностранным вмешательством, удаление поддельных аккаунтов, прозрачность рекламы, сокращение распространения ложных новостей и запуск продуктов гражданского участия", — говорится, в частности, в опубликованном пресс-службой ЕП письменном ответе на вопрос, "можете ли вы гарантировать отсутствие манипуляций на вашей платформе перед предстоящими выборами".

"Мы работаем с правительствами и внешними партнерами для обмена информацией об угрозах в режиме реального времени", — указано в документе.

Компания также сообщила евродепутатам, что собирается сделать более прозрачной не только политическую рекламу. "Начиная со следующего месяца, пользователи смогут нажать кнопку "Посмотреть объявления" на странице и увидеть все объявления страницы на Facebook, Instagram и Messenger, вне зависимости от того, является ли пользователь целевой аудиторией", — говорится в документе.

Согласно этой информации, функция будет доступна "для всех стран ЕС в течение следующих недель". Кроме того, будет отображаться информация о том, где находятся администраторы страницы.