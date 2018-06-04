В "Укроборонпроме" заявили о планах "задавить Россию" качеством оружия

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина намерена "давить" Россию качеством оружия. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил глава компании "Укроборонпром" Павел Букин.

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал он.

По словам Букина, украинские конструкторы концентрируются на создании видов оружия, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за короткий срок. Он также сообщил, что в настоящее время в стране проходят испытания крылатых ракет.

"Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", — подчеркнул глава "Укроборонпрома".

"Нет никаких предпосылок"

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко назвал заявление Букина некорректным, в том числе, с военной точки зрения.

По его словам, нет никаких объективных предпосылок для того, чтобы Украина обладала более качественными разработками в области вооружений по сравнению с Россией или с другими странами топовой группы производителей вооружений.

"Но даже если предположить фактически невероятное: что Украине удалось довести уровень разработок и производства в достаточно больших количествах каких-то отдельных образцов вооружений, превосходящих американские, европейские и российские аналоги, то употребление слова "давить" все равно было бы некорректным", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Как считает Пономаренко, проблему не решить только качественным превосходством оружия.

"Натужная гордость"

Об испытаниях крылатой ракеты полностью украинской разработки стало известно еще в январе. Однако возникли сомнения в ее оригинальности: так, российский военный эксперт Константин Сивков отметил, что конструкторы, по всей видимости, использовали уже существующие противокорабельные ракеты. Пользователи Сети также указали на сходство "новой" украинской ракеты и советской Х-35, созданной еще в 70-х годах прошлого века.

В конце прошлого года на Украине сообщили об испытаниях ракетного комплекса "Ольха". Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik рассказал, почему на Украине придается такое значение этому ракетному комплексу.

По его мнению, военно-промышленный комплекс Украины за годы независимости очень сильно пострадал. Как отметил эксперт, практически все, что в Киеве могут производить сейчас, становится предметом несколько натужной гордости.

"Да, реактивные системы залпового огня — это не бог весть какие серьезные технологии, но если они это смогли сделать, то для украинского ВПК и это можно считать своего рода победой", — резюмировал специалист.

Киев возлагает на Москву вину за ситуацию в Донбассе. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не выступает стороной конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.