Эксперт: у Украины нет никаких объективных предпосылок "давить РФ оружием"

Глава "Укроборонпрома" рассказал, чем Киев собирается "давить" Россию. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что эта фраза некорректна, в том числе, с военной точки зрения.

Украина будет "давить" Россию качеством оружия, заявил в интервью изданию "Обозреватель" глава компании "Укроборонпром" Павел Букин.

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал он.

По словам Букина, украинские конструкторы концентрируются на создании видов оружия, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за короткий срок. Он также сообщил, что в настоящее время в стране проходят испытания крылатых ракет.

"Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", — подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Об испытаниях крылатой ракеты полностью украинской разработки стало известно еще в январе. Однако возникли сомнения в ее оригинальности: пользователи Сети указали на сходство "новой" украинской ракеты и советской Х-35, созданной еще в 70-х годах прошлого века.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко прокомментировал заявления главы "Укроборонпрома".

"Нет никаких объективных предпосылок для того, чтобы Украина на текущем этапе обладала более качественными разработками в области вооружений по сравнению с Россией или с другими странами топовой группы производителей вооружений. Но даже если предположить фактически невероятное: что Украине удалось довести уровень разработок и производства в достаточно больших количествах каких-то отдельных образцов вооружений, превосходящих американские, европейские и российские аналоги, то употребление слова "давить" все равно было бы некорректным. Поскольку проблему только качественным превосходством оружия не решить — этого недостаточно. Считаю, что данная фраза, и с военной точки зрения, некорректна", — сказал Олег Пономаренко.



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