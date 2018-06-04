Дочь Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена"

АЛМА-АТА, 4 июн – РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа, сообщила пресс-служба палаты.
Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.
Она также высказалась за унификацию таможенных процедур с использованием механизмов информатизации.
"Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", — считает Назарбаева.