США уничтожили 27 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США уничтожили 27 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" в ходе авиаудара в Сомали, сообщило в пресс-релизе Африканское командование ВС США.

"Силы США в координации с федеральным правительством Сомали осуществили авиаудар по боевикам "Аш-Шабаб" примерно в 26 милях (42 километрах — ред.) к юго-западу от Босасо в Сомали 2 июня. Были убиты 27 террористов", — говорится в сообщении. По предварительной оценке США, гражданские лица не пострадали.

США наносят регулярные удары по "Аш-Шабаб" в Сомали.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Террористическая организация запрещена в России