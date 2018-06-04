Столтенберг заявил о необходимости развития диалога НАТО с Россией

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. НАТО не ставит целью изолировать РФ, альянс стремится улучшить отношения, в частности, для предотвращения инцидентов, заявил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с президентом Черногории Мило Джукановичем пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия — наш сосед, Россия никуда не девается, мы не собираемся изолировать РФ, мы стремимся к улучшению отношений с РФ, нам лучше иметь диалог с РФ, во всяком случае, чтобы не было неверных оценок или инцидентов, происшествий, а если они происходят, важно, чтобы они не выходили из-под контроля", — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что все союзники поддержали экономические санкции против РФ, чтобы показать единую и твердую позицию перед лицом "нарушения РФ международных норм" или "попыток вмешательства" в демократические процессы.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.