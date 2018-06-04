Торра собирается обсудить с премьером Испании самоопределение Каталонии

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Ким Торра настаивает на скорейшей встрече с новым премьером Испании Педро Санчесом для обсуждения ситуации в Каталонии, в том числе вопроса о самоопределении.
"Мы обменялись сообщениями (с Санчесом – ред.) и договорились увидеться как можно скорее. Это срочно. Сейчас сложный период. Я знаю, что господин Санчес с этим согласен, и мы хотим знать, с какой ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия – ред.) или каким председателем правительства мы в итоге встретимся. С тем, который декриминализует проведение референдума, или с ИСРП, которая проголосовала за 155 (введение прямого правления Мадрида в Каталонии — ред.). Нам важно знать, какой план у господина Санчеса для Каталонии, не только в отношении политических заключенных, но также в плане права на самоопределение", — заявил Торра.
Он также добавил, что "самым счастливым днем" для него "как для председателя женералитета" станет "тот день, когда мы сможем вновь избрать председателем женералитета Карлеса Пучдемона".
В настоящее время в двух мадридских тюрьмах находятся девять каталонских политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября прошлого года и дальнейшим провозглашением независимости каталонским парламентом 27 октября.
Второго июня лидер ИСРП Педро Санчес принял присягу и официально стал премьер-министром Испании после того, как накануне конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя. В этот же день присягу приняли члены нового правительства Каталонии, что автоматически означало прекращение прямого правления Мадрида в автономном сообществе. В своем выступлении глава женералитета Ким Торра заявил о желании каталонских властей начать переговоры с новым испанским правительством.