Торра собирается обсудить с премьером Испании самоопределение Каталонии

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Ким Торра настаивает на скорейшей встрече с новым премьером Испании Педро Санчесом для обсуждения ситуации в Каталонии, в том числе вопроса о самоопределении.

Об этом Торра заявил журналистам после того, как посетил в одной из мадридских тюрем каталонских политиков, задержанных в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии.

"Мы обменялись сообщениями (с Санчесом – ред.) и договорились увидеться как можно скорее. Это срочно. Сейчас сложный период. Я знаю, что господин Санчес с этим согласен, и мы хотим знать, с какой ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия – ред.) или каким председателем правительства мы в итоге встретимся. С тем, который декриминализует проведение референдума, или с ИСРП, которая проголосовала за 155 (введение прямого правления Мадрида в Каталонии — ред.). Нам важно знать, какой план у господина Санчеса для Каталонии, не только в отношении политических заключенных, но также в плане права на самоопределение", — заявил Торра.

Он также добавил, что "самым счастливым днем" для него "как для председателя женералитета" станет "тот день, когда мы сможем вновь избрать председателем женералитета Карлеса Пучдемона".

Между тем "Левые республиканцы Каталонии" потребовали от Санчеса перевести заключенных из мадридских тюрем в каталонские. "Первый шаг, который может сделать Санчес, — перевести заключенных. Это решение может быть принято немедленно и будет означать строгое соблюдение закона", — заявила представитель "Левых республиканцев" Марта Вилалта после встречи руководства партии.

В настоящее время в двух мадридских тюрьмах находятся девять каталонских политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября прошлого года и дальнейшим провозглашением независимости каталонским парламентом 27 октября.

Второго июня лидер ИСРП Педро Санчес принял присягу и официально стал премьер-министром Испании после того, как накануне конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя. В этот же день присягу приняли члены нового правительства Каталонии, что автоматически означало прекращение прямого правления Мадрида в автономном сообществе. В своем выступлении глава женералитета Ким Торра заявил о желании каталонских властей начать переговоры с новым испанским правительством.