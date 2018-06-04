В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов. В их число политик включил Омск, Томск и Санкт-Петербург.

Отвечая на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, он пояснил, что "в военном смысле" подобной опасности на сегодняшний день нет. По его словам, такая ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.

При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

"Речь безумцев"

Высказывание бывшего президента Эстонии прокомментировал политолог Юрий Светов. По его словам, некоторые выступления прибалтийских политиков похожи на "речи безумцев".

Как отметил политолог, Эстония в прошлом пострадала от столкновений могущественных соседей — и Германии, и Швеции, и Дании, и России.

" Казалось бы, из этого надо извлекать урок и, соответственно, стараться выстраивать добрососедские отношения со всеми, в том числе, с Россией — нравится тебе ее политическое устройство или не нравится", — сказал Светов в эфире радио Sputnik.

Светов подчеркнул, что Россия не собирается развязывать войну с кем бы то ни было, тем более, на территории Эстонии.

При этом политолог отметил, что в случае столкновения на территории страны между силами НАТО и Россией, "Эстония просто перестанет существовать". По его словам, урон, который нанесут России, станет для страны слабым утешением.

"При этом в российском политическом руководстве, я уверен, нет людей, которые планируют войну, а тем более, вести ее на территории Эстонии. И эстонским политическим деятелям не надо "ворошить лихо" и строить такого рода проект", — сказал политолог.

"Угроза" со стороны Москвы

В Эстонии не в первый раз звучат высказывания об опасности, которая исходит от Москвы. В феврале внешняя разведка назвала Россию единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности стран Балтии.

В предисловии к ежегоднику глава ведомства Микк Марран напомнил о белорусско-российских учениях "Запад-2017".

"Хотя российские военные учения имели большой масштаб, в нашем ежегоднике мы прямо отмечаем, что шанс военного нападения на страны НАТО в 2018 году невелик", — заявил Маран.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.