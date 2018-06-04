Мнение: заявление в Эстонии о Санкт-Петербурге сродни "речи безумцев"

Бывший президент Эстонии пригрозил России потерей Санкт-Петербурга в случае нападения на его страну. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление эстонского политика.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов.

Отвечая на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, он пояснил, что "в военном смысле" подобной опасности на сегодняшний день нет. По его словам, такая ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", – заявил Ильвес в интервью "Европейской правде"

При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

В последнее время из уст балтийских политиков все чаще звучат заявления о якобы нарастающей "угрозе" со стороны России. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении военных контингентов альянса в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако НАТО использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего эстонского президента.

"К сожалению, некоторые выступления политических деятелей балтийских стран производят впечатление, что это речи безумцев. Эстония – исторический сосед России, при этом она немало в свое время пострадала от того, что на ее территории происходили столкновения могущественных соседей – и Германии, и Швеции, и Дании, и России. Казалось бы, из этого надо извлекать урок и, соответственно, стараться выстраивать добрососедские отношения со всеми, в том числе, с Россией – нравится тебе ее политическое устройство или не нравится", – сказал Юрий Светов.

Он подчеркнул, что Россия не собирается развязывать войну с кем бы то ни было, тем более, на территории Эстонии.

"Нужно понимать, что столкновение на территории Эстонии, условно говоря, между Россией и блоком НАТО – не дай бог, чтобы это когда-либо случилось – приведет к тому, что Эстония просто перестанет существовать. И, я думаю, слабым утешением для страны, которой не будет, служит то, что, может быть, какой-то урон будет нанесен России. При этом в российском политическом руководстве, я уверен, нет людей, которые планируют войну, а тем более, вести ее на территории Эстонии. И эстонским политическим деятелям не надо "ворошить лихо" и строить такого рода проект", – сказал политолог.

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