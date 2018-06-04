Россия готова помогать Киргизии в председательстве в ШОС, заявил Ушаков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия готова оказать Киргизии поддержку в выполнении миссии председателя в Шанхайской организации сотрудничества и активно готовится к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Российская сторона высоко оценивает проделанную КНР во время его председательства работу по подготовке и проведению саммита ШОС", — сказал Ушаков, напомнив, что далее председательство в организации перейдет к Киргизии.

"Россия готова оказывать киргизским партнерам всемерную поддержку в выполнении этой ответственной миссии", — добавил он.

Ушаков также рассказал, что недавно посетил Челябинск, где, по его словам, активизировалась подготовка в саммитам ШОС и БРИКС. "Челябинск рьяно взялся. Думаю, что все получится", — сказал помощник президента.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

Киргизия будет председательствовать в ШОС в 2018-2019 годах.