Эксперт рассказал, какой ущерб нанесет России последняя волна санкций США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ущерб российской экономике от последней волны санкций США составит примерно 1,2-1,3% ВВП, рассказал в интервью РИА Новости в рамках международного форума "Примаковские чтения" президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".

Ущерб для всех

По словам Дынкина, ущерб от санкций почувствовали как Россия, так и страны Европы и США.

"Ряд правительственных экономистов оценивают предыдущую волну санкций в примерно 1% ВВП (России — ред.), что они тормозят рост на 1%. Это санкции с 2014 года. Последняя волна санкций, от США, я думаю, что они еще большее окажут воздействие, думаю, что ущерб современный от санкций составит примерно 1,2-1,3% от ВВП", — сообщил эксперт.

Ущерб для зарубежных стран, по его мнению, разнится. "Мы ввели санкции только по продовольствию. Мы считали в институте, что эти санкции, наиболее тяжело сказались на экономике Литвы. Литва потеряла 1,5% своего ВВП от этих санкций. Другие страны, скажем, Польша, потеряли 0,2% ВВП. Связано это с тем, что Польша смогла переориентировать свой экспорт на другие рынки, а Литва не смогла", — рассказал он.

На экономику США, по его мнению, в большей степени влияют санкции, о которых они объявили, но еще не ввели. "Это санкции на сталь и алюминий для китайских производителей, хотя и для нас они имеют значение. В торговых войнах всегда можно ответить тарифом на тариф. Вот будет использоваться манипулирование валютными курсами – гораздо более сильное оружие – стабильность мировых финансов окажется под угрозой", — полагает Дынкин.

Планы на будущее

Как считает эксперт, геополитическая напряженность продлится довольно долго, как минимум "весь срок пребывания у власти 45-го президента США".

"Смена президента может изменить климат. Но поскольку эти санкции введены решением конгресса, то их отмена — это очень длительная процедура", — отметил Дынкин.

В этих условиях, по его мнению, стоит продумать способы помощи российским компаниям, в том числе привлечения капитала с международных рынков.

"Бизнес компаний не связан только с производством, он связан с потребителями, поставщиками, финансированием. Локализация имеет ограниченный смысл. Лучше искать новые рынки, азиатские рынки, в Персидском заливе, придумывать новые, более сложные схемы, привлечения капитала с международных рынков. Это широкий спектр мероприятий, который уже реализует правительство", — полагает он.

Выстрел в ногу

В России, между тем, был принят закон о контрсанкциях, который допускает возможность введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран. Дополнительно в Госдуме рассматривается законопроект о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций в РФ: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

По мнению Дынкина, законопроект о наказании за исполнение санкций США в РФ "совершенно не продуманный и во многом может стать таким "выстрелом себе в ногу".

"Если мы закроем, например, импорт зарубежных самолетов, на чем мы будем летать? Можно закрыть импорт ПО, но как вы будете работать? И таких вопросов очень много", — указал он.

"Я приветствую закрытие рынка сигарет и американского виски, но обо всем остальном надо три раза подумать. Если запретить российской компании "Ависма" экспорт титана в США, где очень большой рынок для компании, то американцы найдут новых поставщиков, в частности из Китая, и "Ависма" не сможет вернуться на этот рынок. Стоит ограничить законопроект узким спектром товаров", — добавил он.