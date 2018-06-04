РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт рассказал, какой ущерб нанесет России последняя волна санкций США

Сюжет:
Санкции в отношении России (6711)
15:3504.06.2018
(обновлено: 16:16 04.06.2018)
2206825
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ущерб российской экономике от последней волны санкций США составит примерно 1,2-1,3% ВВП, рассказал в интервью РИА Новости в рамках международного форума "Примаковские чтения" президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин подписал закон о контрсанкциях
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".

Ущерб для всех

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Глава "Новомета" оценил влияние санкций США на российский нефтесервис
По словам Дынкина, ущерб от санкций почувствовали как Россия, так и страны Европы и США.

"Ряд правительственных экономистов оценивают предыдущую волну санкций в примерно 1% ВВП (России — ред.), что они тормозят рост на 1%. Это санкции с 2014 года. Последняя волна санкций, от США, я думаю, что они еще большее окажут воздействие, думаю, что ущерб современный от санкций составит примерно 1,2-1,3% от ВВП", — сообщил эксперт.

Ущерб для зарубежных стран, по его мнению, разнится. "Мы ввели санкции только по продовольствию. Мы считали в институте, что эти санкции, наиболее тяжело сказались на экономике Литвы. Литва потеряла 1,5% своего ВВП от этих санкций. Другие страны, скажем, Польша, потеряли 0,2% ВВП. Связано это с тем, что Польша смогла переориентировать свой экспорт на другие рынки, а Литва не смогла", — рассказал он.

На экономику США, по его мнению, в большей степени влияют санкции, о которых они объявили, но еще не ввели. "Это санкции на сталь и алюминий для китайских производителей, хотя и для нас они имеют значение. В торговых войнах всегда можно ответить тарифом на тариф. Вот будет использоваться манипулирование валютными курсами – гораздо более сильное оружие – стабильность мировых финансов окажется под угрозой", — полагает Дынкин.

Планы на будущее

Генеральный директор Группы компаний «Новомет» Максим Перельман
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Максим Перельман: опасны даже не санкции, а непредсказуемость действий США
Как считает эксперт, геополитическая напряженность продлится довольно долго, как минимум "весь срок пребывания у власти 45-го президента США".

"Смена президента может изменить климат. Но поскольку эти санкции введены решением конгресса, то их отмена — это очень длительная процедура", — отметил Дынкин.

В этих условиях, по его мнению, стоит продумать способы помощи российским компаниям, в том числе привлечения капитала с международных рынков.

"Бизнес компаний не связан только с производством, он связан с потребителями, поставщиками, финансированием. Локализация имеет ограниченный смысл. Лучше искать новые рынки, азиатские рынки, в Персидском заливе, придумывать новые, более сложные схемы, привлечения капитала с международных рынков. Это широкий спектр мероприятий, который уже реализует правительство", — полагает он.

Выстрел в ногу

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
"Челюсти аллигатора" могут немного разжаться. Аналитик о санкциях США
В России, между тем, был принят закон о контрсанкциях, который допускает возможность введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран. Дополнительно в Госдуме рассматривается законопроект о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций в РФ: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

По мнению Дынкина, законопроект о наказании за исполнение санкций США в РФ "совершенно не продуманный и во многом может стать таким "выстрелом себе в ногу".

"Если мы закроем, например, импорт зарубежных самолетов, на чем мы будем летать? Можно закрыть импорт ПО, но как вы будете работать? И таких вопросов очень много", — указал он.

"Я приветствую закрытие рынка сигарет и американского виски, но обо всем остальном надо три раза подумать. Если запретить российской компании "Ависма" экспорт титана в США, где очень большой рынок для компании, то американцы найдут новых поставщиков, в частности из Китая, и "Ависма" не сможет вернуться на этот рынок. Стоит ограничить законопроект узким спектром товаров", — добавил он.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
надо сказать
А ещё утверждаем, что санкции нам не мешают, а наоборот помогают нашему бизнесу!
16:15
04.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена