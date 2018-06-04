Три человека пострадали при втором за день взрыве в Кабуле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Второй за день взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, три человека получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, подорвалось транспортное средство, перевозившее арбузы. Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около кабульского университета, где в понедельник собрались ученые-богословы. По последним данным, 14 человек погибли, 17 получили ранения. Пока ни одна террористическая организация, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.