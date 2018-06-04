ЮАР хочет вывести двусторонние отношения с Индией на новый уровень

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Южно-Африканская Республика нацелена вывести двусторонние отношения с Индией на новый уровень, заявило в понедельник министерство иностранных дел Индии по итогам состоявшейся встречи главы МИД страны Сушмы Сварадж с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Обращаясь с приветствием к министру в Южной Африке, президент (Рамафоса) с теплом вспомнил свою встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите стран Содружества, а также подтвердил готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень. Министр поздравила президента со вступлением в пост и отметила, что 2018 год представляет особую важность для ЮАР и Индии, отмечающих 25-летие дипломатических отношений", — сказано в заявлении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Как информировали в индийском дипведомстве, среди тем, которые поднимались на переговорах Сварадж и Рамафосы, было сотрудничество двух стран в таких областях, как высокие технологии, сельское хозяйство и подготовка специалистов.