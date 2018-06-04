В Гватемале объявили траур из-за гибели людей при извержении вулкана

Эвакуация пострадавших при извержения вулкана Фуэго в Гватемале. 3 июня 2018

Эвакуация пострадавших при извержения вулкана Фуэго в Гватемале. 3 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью людей в результате извержения вулкана Фуэго, говорится в сообщении администрации главы государства, опубликованном в Twitter правительства.

Как сообщили в администрации, на всей территории республики объявлен трехдневный национальный траур в связи с "невосполнимой утратой человеческих жизней, вызванной извержением вулкана Фуэго, который затронул департаменты Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес".

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.