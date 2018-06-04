Красный Крест может помочь выяснить правду о 12 перебежчиках КНДР

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста может сыграть посредническую роль для выяснения истинных намерений 12 северокорейских девушек, которые, как утверждают в КНДР, были против их воли вывезены спецслужбами в Южную Корею, сообщил в интервью южнокорейскому агентству Рёнхап президент МККК Петер Маурер.

В 2016 году в Южной Корее было объявлено о бегстве из Китая 12 сотрудниц северокорейского ресторана. В КНДР заявили, что они были похищены, а в Сеуле заверяли, что девушки прибыли по собственной воле, но на публике они так и не появились.

Однако недавно в одном телеинтервью директор северокорейского ресторана, который вместе с девушками прибыл тогда в Южную Корею, рассказал, что уговорил их бежать по указаниям южнокорейских спецслужб.

"Мы во многом осведомлены об этом деле. Мы также знаем, что это обсуждается и между Республикой Корея и КНДР", — отметил Маурер.

"Если бы МККК сыграл нейтральную посредническую роль в выяснении воли, желания и чаяний 12 официанток, мы всегда были бы этому только рады", — приводит слова главы комитета агентство Рёнхап.

Говоря о возможности их возвращения в КНДР, Маурер подчеркнул, что такое решение должно быть принято после того, как девушки сами выразят свою волю "свободно" и "независимо".

Как сообщалось ранее, 12 официанток были доставлены через Таиланд и Лаос в Южную Корею 7 апреля 2016 года. Они работали в ресторане "Рюгён" в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян.

Американский телеканал CNN ранее передал интервью с семью другими официантками ресторана "Рюгён", которые вернулись из Нинбо в Пхеньян. Они утверждали, что вывоз 12 официанток в Сеул был организован обманным путем директором ресторана и южнокорейским бизнесменом по указаниям властей Южной Кореи. Вывезенным официанткам было сказано, что их переводят на работу в другую страну в Юго-Восточной Азии, собрали и вывезли в Южную Корею, представив это как побег. Бывшее правительство Южной Кореи не позволило встретиться с 12 официантками даже юристам.