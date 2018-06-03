Трое силовиков подорвались на мине у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (31)

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Трое военнослужащих Украины подорвались на собственной мине у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Вчера, в ходе проведения ротационных мероприятий, на собственной мине подорвались трое военнослужащих 72 бригады ВСУ", — заявил Марочко.

Он уточнил, что по данному факту назначено расследование, по итогам которого командование соединения планирует списать небоевые потери личного состава на результаты обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР.