Самолет, вылетевший из Стамбула в Баку, столкнулся с птицей

БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс из Стамбула в Баку, столкнулся с птицей, говорится в сообщении авиакомпании.

"Самолет AZAL, выполнявший рейс из Стамбула в Баку, столкнулся с птицей. В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в стамбульский международный аэропорт Ататюрк. Пассажиры данного рейса (J2-080) вернутся в Баку на другом самолете", — информирует перевозчик.

Согласно правилам авиакомпании, при необходимости пассажиров задерживающегося рейса обеспечат всем необходимым.