МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У здания посольства России в Киеве прошла акция протеста, передает Укринформ. Участники мероприятия обвинили Москву в "агрессии", выражающейся, по их утверждению, во вмешательстве в конфликт на востоке страны.

У дипмиссии разложили импровизированные картонные гробы — судя по их оформлению, организаторы акции хотели заявить, что активное участие в боевых действиях в Донбассе принимает частная военная компания "Вагнер".

Сообщается, что акция была приурочена к финальному этапу чемпионата мира по футболу, который начнется в России 14 июня.

В октябре глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ЧВК "Вагнер" под руководством Дмитрия Уткина в 2014 году участвовала в военной операции в Донбассе. По его словам, ведомство собрало "большую доказательную базу", однако конкретных доказательств Грицак не привел. Он добавил, что в состав ЧВК входят, в частности, около 40 украинцев.

Также глава СБУ заявил, что сотрудники компании принимали участие в событиях июня 2014 — августа 2015 года в Донбассе, а с августа 2015 года в Сирии — он упомянул Хомс, Хаму, Латакию, Дамаск, Пальмиру.

Киев после государственного переворота 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, не признавших новую власть. Украина постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в конфликт. Россия заявляет, что не является его стороной.