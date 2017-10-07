СБУ обвинила ЧВК "Вагнер" в участии в конфликте в Донбассе

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что частная военная компания "Вагнер" под руководством Дмитрия Уткина в 2014 году участвовала в военной операции в Донбассе. Об этом он говорил на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы, однако конкретных доказательств не привел.
"На сегодняшний день нами установлено 1587 человек — членов ЧВК "Вагнера", в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, — около пяти тысяч человек", — сказал Грицак. По его словам, в состав ЧВК входят, в частности, около 40 украинцев.
По его словам, следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Дмитрию Уткину, в понедельник передадут его Генеральной прокуратуре Украины.
Грицак добавил, что СБУ регулярно передает данные о деятельности "Вагнера" в Донецкой области западным спецслужбам. По его словам, 19 октября в Брюсселе пройдет специальный брифинг по ЧВК.
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