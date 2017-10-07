СБУ обвинила ЧВК "Вагнер" в участии в конфликте в Донбассе

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что частная военная компания "Вагнер" под руководством Дмитрия Уткина в 2014 году участвовала в военной операции в Донбассе. Об этом он говорил на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы, однако конкретных доказательств не привел.

Как утверждает Грицак, СБУ собрала "большую доказательную базу". По его словам, впервые деятельность ЧВК "ВАгнер" на Украине была зафиксирована 29 мая 2014 года.

"На сегодняшний день нами установлено 1587 человек — членов ЧВК "Вагнера", в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, — около пяти тысяч человек", — сказал Грицак. По его словам, в состав ЧВК входят, в частности, около 40 украинцев.

Грицак заявил, что сотрудники компании принимали участие в событиях июня 2014 — августа 2015 годов в Донбассе, а с августа 2015 года в Сирии – он упомянул Хомс, Хаму, Латакию, Дамаск, Пальмиру.

По его словам, следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Дмитрию Уткину, в понедельник передадут его Генеральной прокуратуре Украины.

Грицак добавил, что СБУ регулярно передает данные о деятельности "Вагнера" в Донецкой области западным спецслужбам. По его словам, 19 октября в Брюсселе пройдет специальный брифинг по ЧВК.

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