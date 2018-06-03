НАТО планирует создать 30-тысячный резерв на случай "нападения России"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО намерено повысить свою готовность на случай "нападения со стороны России", и с этой целью планирует создать оперативный резерв, представленный несколькими странами-союзниками, в количестве 30 тысяч человек. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса.

Сообщается, что резервное соединение, в распоряжении которого будет несколько сот истребителей и кораблей, создадут в дополнение к существующим силам NATO Response Force (NRF), которые в настоящее время насчитывают около 20 тысяч военнослужащих. Требуемый срок его приведения в боевую готовность — тридцать дней.

Уточняется, что инициативу создания нового соединения выдвинули США. Ведущую роль в нем предстоит играть Германии.

По данным издания, министры обороны обсудят этот план на следующей неделе на встрече в Брюсселе. В середине июля лидеры стран альянса должны принять политическую декларацию.

Инициатива Евросоюза

Отмечается также, что НАТО хочет улучшить "военную мобильность", чтобы быстрее перемещать тяжелую технику, в частности, танки, до места развертывания. Это потребует совершенствования инфраструктуры, а также устранения административных барьеров и ускорения принятия политических решений.

В субботу со ссылкой на отчет комитета Европарламента по иностранным делам сообщалось, что Евросоюз поставил цель отразить "российское внедрение" в страны Восточной Европы, в частности, в Прибалтику и Польшу.

Документ, который выпустят перед началом учений НАТО в Прибалтике, призывает усилить сотрудничество между альянсом и ЕС, а также увеличить присутствие на восточном и южном направлениях. В частности, предлагается развернуть четыре многонациональных боевых подразделения в Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

Реакция России

Кроме того, в отчете говорится о необходимости обновления дорог и мостов для ускорения развертывания сил быстрого реагирования.

Россия неоднократно выражала беспокойство в связи с тем, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие у ее границ. В апреле на заседании Совбеза на это обратил внимание Владимир Путин. По его словам, НАТО пытается "спровоцировать новые и поджечь старые конфликты в постсоветском пространстве".

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что ни одно действие НАТО "ничью безопасность не повышает".