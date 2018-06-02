Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Евросоюз поставил цель отразить "российское внедрение" в страны Восточной Европы, в частности в Прибалтику и Польшу. Об этом говорится в отчете комитета Европарламента по иностранным делам. С текстом документа ознакомился канал RT.

В докладе, который будет выпущен незадолго до начала учений НАТО в Прибалтике, призывают усилить сотрудничество между военным альянсом и Евросоюзом и увеличить присутствие на восточном и южном направлениях, в том числе развернуть на территории Эстонии, Литвы, Латвии и Польши четыре многонациональных боевых подразделения.

Также в документе говорится о необходимости обновления дорог и мостов для ускорения развертывания сил быстрого реагирования. "Общий стратегический подход" к России, с точки зрения авторов доклада, нуждается в усилении. Кроме того, они заявили о необходимости развивать "новое направление" Север — Юг для обеспечения военной мобильности европейских стран.

Как отметил в беседе с RT эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, подобные заявления делаются в первую очередь для того, чтобы увеличить расходы европейских членов НАТО на оборону.

"Основная задача — увеличение военных расходов, потому что обосновать изменения в бюджете любой европейской страны, особенно касающиеся военных расходов, очень сложно", — отметил он, добавив, что НАТО "придумывает проблемы" ради того, чтобы европейцы поддержали милитаристский путь вместо конструктивного диалога.

Россия неоднократно выражала беспокойство в связи с тем, что НАТО наращивает свое присутствие у ее границ. В апреле на заседании Совбеза на это обратил внимание Владимир Путин. По его словам, военный альянс пытается "спровоцировать новые и поджечь старые конфликты в постсоветском пространстве".

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ни одно действие НАТО "ничью безопасность не повышает".