МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel заявил, что НАТО не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном.

Как отметил Столтенберг, НАТО не может дать Израилю полных гарантий безопасности, поскольку страна не является членом организации, хотя и остается партнером блока.

Также генсек НАТО подчеркнул, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке.

"Это не наша работа", — заявил он.

Столтенберг признал, что среди членов блока есть разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом он добавил, что все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и "поддержкой террористических групп", которая ведет к нестабильности в регионе.

Обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью военных из исламской республики правительству Башара Асада в Сирии. Тель-Авив неоднократно заявлял о нанесении ударов по позициям иранских военных на сирийской территории. В мае Израиль обвинил Иран в обстреле позиций на Голанских высотах и нанес удар по Сирии.

Также в прошлом месяце израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Военно-воздушные силы Израиля на протяжении нескольких лет противодействуют иранской агрессии на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что для Израиля недопустимо военное присутствие Ирана в Сирии.