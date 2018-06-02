Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры

МАДРИД, 2 июня – РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры. Об этом он заявил, выступая на церемонии приведения к присяге нового правительства автономного сообщества.

"Председатель правительства Педро Санчес! Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство", — сказал Торра.

При этом он пообещал "продолжить строительство республики".

Сегодня новое правительство Каталонии официально вступило в должность. Это автоматически отменяет прямое правление Мадрида, введенное в конце октября прошлого года.

Кроме того, сегодня состоялась и церемония вступления в должность нового премьера Испании Педро Санчеса. Он занял эту должность после того, как парламент вынес вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя.

Ранее Торра подал в Верховный суд иск против бывшего премьера и вице-премьера Сорайи Саэнс де Сантамарии. Он утверждает, что они превысили служебные полномочия, когда центральное правительство отказалось публиковать в официальном журнале женералитета Каталонии указ о назначениях советников нового каталонского правительства. Торра считает эти действия выходящими за пределы юрисдикции правительства, нарушением законности, а также политических прав его самого.

Первого октября прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. В нем приняли участи чуть более 40 процентов избирателей, 90 процентов из них проголосовали за независимое государство.

Мадрид отказался признать референдум законным. Каталонское правительство ушло в отставку, а в автономии с соответствии со статьей 155 конституции было введено прямое правление. Предыдущий глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был вынужден покинуть страну. Сейчас он находится в Германии.