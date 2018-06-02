Вучич объяснил отказ Сербии признать Крым российским

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Если бы Сербия признала Крым частью России, то это бы означало поддержку независимости Косова, заявил президент республики Александр Вучич в интервью французскому изданию Monde.
Он также напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции против Москвы, хотя и четко заявляет о своих европейских амбициях. При этом, если бы Сербия уже являлась частью Евросоюза на то время, то ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим президент выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся.
Кроме того, Вучич заявил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.
"Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций", — заключил президент республики.
Запад, обвинив Россию также и во вмешательстве во внутриукраинский конфликт, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Россия неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве и якобы недемократичном воссоединении с Крымом.