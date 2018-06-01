Небензя призвал прекратить оккупацию палестинских территорий Израилем

ООН, 1 июн — РИА Новости. Израиль должен прекратить оккупацию палестинских территорий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я полностью согласен, что настало время прекратить оккупацию, мы говорим об этом постоянно. Палестино-израильский конфликт в действительности является ключом к решению всех других конфликтов на Ближнем Востоке. То, что происходит вокруг решение конфликта, не воодушевляет. На прошлой неделе была встреча по этому вопросу. Мы ясно сказали, что палестинский конфликт стал заложником геополитических беспорядков", — сказал Небензя на брифинге для журналистов.

По его словам, если не будет выработано решение, которое бы удовлетворяло обе стороны, ситуация останется "источником нестабильности на Ближнем Востоке".

"Что касается наших теплых отношений с Израилем, да, нам очень повезло. Мы являемся друзьями со всеми странами на Ближнем Востоке, без исключения, в отличие от других стран, к сожалению. Да, у нас очень хорошие отношения с Израилем", — отметил российский дипломат.

С утра вторника до рассвета среды палестинские боевики выпустили по югу Израиля свыше 70 ракет и мин, израильтяне ответили бомбардировками 65 целей в секторе Газа — различным объектам группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Обмен ударами израильтяне называют самой масштабной эскалацией со времен 50-дневной операции "Нерушимая скала", которая четыре года назад унесла жизни двух тысяч палестинцев и 73 граждан еврейского государства. В этот раз ни с одной стороны не поступало сообщений о погибших.

В среду правящее в Газе движение ХАМАС объявило о возвращении "фракций сопротивления", взаимодействовавших с неназванными посредниками, к режиму прекращения огня. В Израиле отрицают наличие формальных договоренностей с боевиками, но дают понять, что отвечают "затишьем на затишье".