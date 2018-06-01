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Лидер испанских социалистов Санчес станет новым премьером страны

20:2001.06.2018
(обновлено: 20:33 01.06.2018)
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© AFP 2018 / PEDRO ARMESTREЛидер испанских социалистов Педро Санчес. Архивное фотоЛидер испанских социалистов Педро Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / PEDRO ARMESTRE

МАДРИД, 1 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Испанией в ближайшее время будет управлять кабинет министров Испанской социалистической рабочей партии — во главе с Педро Санчесом. Он станет третьим премьером от ИСРП, старейшей партии страны, с момента восстановления демократии после падения режима Франсиско Франко.

В 11.00 субботы (12.00 мск) Санчес в королевском дворце Сарсуэла принесет присягу на верность королю и народу.

Никто не ожидал

Педро Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre Philippe Marcou
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Еще две недели назад о возвращении социалистов к власти никто в стране не думал. На повестке дня была "каталонская тема": избрание новым главой женералитета крайнего республиканца-националиста Кима Торры, десятки судебных разбирательств в связи с незаконным референдумом о независимости и экстрадиция каталонских политиков, скрывающихся от правосудия в других странах ЕС, в первую очередь Карлеса Пучдемона.

Все изменилось 24 мая, когда Национальный суд вынес приговор по основному эпизоду многолетнего антикоррупционного дела "Гюртель", в котором оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии "черной кассы".

ИСРП на следующий день представила в конгресс предложение о вынесении вотума недоверия правительству Мариано Рахоя. Аргументы Рахоя, что ни один из членов действующего кабинета не обвинен в коррупции и что стране нужна стабильность (в прошлом году рост четвертой экономики Европы составил 3,1%), не помогли. Социалистов неожиданно поддержали не только левая Podemos, но и почти все националистические партии Испании – от крайне левых до правых. За вотум недоверия в пятницу проголосовали 180 депутатов при необходимом минимуме в 176

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
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Включит ли Санчес в благодарность за поддержку в новый кабинет представителей других партий, например, Podemos, остается открытым. События развивались настолько быстро, что даже официальный представитель ИСРП в конгрессе Маргарита Роблес признала: у партии не было времени определиться с членами нового правительства.

Всего пару дней назад активно говорили, что в случае прихода к власти Санчес вскоре созовет досрочные выборы. Сейчас, после его триумфальной победы, такой вариант кажется маловероятным. Социалисты, которые вернули власть после более чем шестилетнего перерыва, ее так просто не отдадут. По опросам они на третьем месте, уступая и Народной партии, и центристской партии "Граждане" (эта партия, главный защитник территориальной целостности Испании в Каталонии, победитель декабрьских выборов в автономном сообществе, в настоящее время на первом месте в Испании).

Каталонская проблема

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Заручившись поддержкой националистов, в том числе крайних, Санчесу придется идти в каталонском вопросе на уступки. Он уже заявил, что готов встретиться с Кимом Торрой, которого еще недавно называл "ксенофобом" за его оскорбительные высказывания в адрес Испании и испанцев.

И все же не исключено, что именно приход ИСРП к власти снизит накал страстей вокруг Каталонии. Давняя идея социалистов – конституционная реформа и превращение Испании в федерацию, с расширением полномочий автономных сообществ. Даже если осуществить эту реформу социалисты не успеют, то разговоры о ней вполне могут успокоить каталонских националистов на некоторое время.

Сколько продержится кабинет Санчеса – большой вопрос. Лидер "Граждан" Альберт Ривера предрекает вскоре новый кризис и новые выборы. Центристы голосовали против вотума недоверия, требовали от Рахоя добровольной отставки и досрочных выборов.

Путь Санчеса 

Каталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Санчес пришел в большую политику в июле 2014 года, став генеральным секретарем ИСРП в сложный период. С одной стороны, было необходимо противостоять правящей Народной партии, с другой – новому вызову в лице Podemos и "Граждан" — недавно появившихся политических сил, забиравших голоса у двух традиционных партий.

На выборах 2015 года ИСРП получила худший результат в истории – 22% и 90 мест в парламенте, отдав победу Народной партии Рахоя. Из-за сложного расклада в парламенте и нехватки голосов у НП Рахой отказался от предложения короля Фелипе VI сформировать правительство, и глава государства предложил попытаться это сделать Санчесу. Переговоры социалистов с другими парламентскими фракциями продолжались три месяца и завершились провалом Санчеса при голосовании. Его поддержали лишь "Граждане", убедить Podemos и националистические партии он не смог.

Новые выборы в июне 2016 года вновь выиграла НП, а позиция социалистов только ухудшилась – они получили 84 мандата.

Звукозаписывающая студия. Архивное фото
© AP Photo / Mark Humphrey
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Расклад сил в парламенте и невозможность договориться грозили третьим за год выборами – Санчес отказывался отдать голоса социалистов Рахою или хотя бы воздержаться, чтобы прекратить кризис.

Политический хаос спровоцировал кризис и в самой соцпартии – от Санчеса требовали уйти. В октябре 2016 года он подал в отставку. Социалисты воздержались при голосовании в парламенте по кандидатуре Рахоя, и кризис, длившийся почти год, был преодолен. Санчес, который не хотел, чтобы его имя хоть как-то связывали с сохранением власти Народной партией, сдал депутатский мандат.

Кстати, он станет первым премьером в Испании, кто не является депутатом.

В мае 2017 году Санчес вернул себе лидерство в партии, выиграв на внутрипартийных выборах у главы автономного сообщества Андалусия Сусаны Диас.

После этого он пообещал создать "новую альтернативу Народной партии".

Спустя год у него это получилось – социалисты совершили невероятное, обладая в конгрессе всего 84 мандатами из 350, получили кабинет министров.

Сколько он продержится – другой вопрос.

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