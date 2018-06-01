В районе Горловки мужчина подорвался на "растяжке"

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Мирный житель подорвался на "растяжке" в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"В 15.49 (совпадает с мск) в населенном пункте Пантелеймоновка при входе на новое кладбище подорвался на растяжке мужчина 1984 года рождения. Диагноз: минно-взрывная травма, контузия средней тяжести, ссадины лица и левого бедра", — заявил Приходько.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.