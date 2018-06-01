В районе Горловки мужчина подорвался на "растяжке"

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Мирный житель подорвался на "растяжке" в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.