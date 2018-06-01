Эксперт прокомментировал избрание Санчеса премьером Испании

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Избрание главы ИСРП Педро Санчеса новым премьер-министром Испании не означает окончательную победу политика, нет никакой уверенности в том, что он победит на выборах в 2019 году, если они состоятся тогда, сказал РИА Новости декан факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Александр Чичин.

В пятницу конгресс депутатов поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х станет лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.

Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров был утвержден в ноябре 2016 года.

"Как только почувствует власть, скинет все обещания по Каталонии"

"Пока неясно, сколько он (Санчес) продержится. Он премьер, который пришел к власти не через выборы, не через поддержку народа, а просто воспользовавшись ситуацией. Нет никакой уверенности, что он победит, если состоятся выборы, он старается максимально их оттянуть. На год, скорее всего, потому что следующие автономные выборы состоятся в мае следующего года. Он постарается дотянуть до этого времени. Пока по прогнозам его партия третья", — сказал Чичин.

Санчесу пришлось пойти на ряд компромиссов, чтобы получить заветное кресло. В первую очередь, ему надо было договориться с представителями Страны басков и Каталонии. Однако верить на слово Санчесу не стоит, считает Чичин.

"Всё настолько неопределённо теперь, что непонятно, как он себя будет вести. Непонятна позиция Санчеса в отношении басков и Каталонии. Он проявляет себя там как многоликий Янус. Он – мастер ораторского искусства, умный и амбициозный человек. У него столько намёков, столько недосказанности, дал надежду, но при этом ничего точно не сказал", — отметил эксперт.

По мнению политолога, вряд ли меры Санчеса в отношении Каталонии будут соответствовать нынешним ожиданиям каталонского народа. Он, скорее всего, предложит тот же статус автономии, а они хотят отделиться или, по меньшей мере, превращения Испании в федеративное государство с признанием Каталонии как нации. Санчес на это не пойдет, уверен эксперт. Как только политик почувствует власть, он скинет с себя все обещания и будет бороться с каталонским и баскским национализмом, считает Чичин.

Несмотря на свою победу, Санчес сейчас уязвим, подчеркнул Чичин, – из-за 14 голосов басков и каталонцев, которые и обеспечили ему триумф.

"При решении любого вопроса, если эти голоса захотят перейти на сторону оппозиции, они изменят в противоположную сторону соотношение сил", — сказал эксперт.

У Педро Санчеса есть год, чтобы решить наиболее острые вопросы, но как он это будет делать в условиях тотальных компромиссов, непонятно, считает Чичин.

Не Рахой

Эксперт также отметил абсолютную несхожесть нового премьер-министра с его предшественником Мариано Рахоем.

"Ясно, что он по характеру не Рахой. Рахой – он человек галисийского типа, крестьянского, и он перенес это на работу. Он превозмогал, претерпевал все что было. Какие-то вещи он просмотрел. А Санчес другого типа политик. Он из пепла поднялся. Они оба выживали, но Рахоя неожиданно ущемили. А Санчес — он сильный, волевой, будет все делать чтобы остаться у власти. Испания, конечно, будет сейчас полна событий", — резюмирует Чичин.