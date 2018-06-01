Суд в Киеве отказал Саакашвили в удовлетворении иска по реадмиссии в Польшу

КИЕВ, 1 июня — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. По данным пресс-службы, Саакашвили просил суд признать незаконным решение ГМС о его реадмиссии в Польшу, также истец просил суд обязать отменить это решение.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Саакашвили… принял решение — отказать в удовлетворении исковых требований", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также суд на основание предоставленных документов установил, что "реадмиссия Саакашвили как лица, которое незаконно находится на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии, ратифицированной соответствующим законом Украины".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.