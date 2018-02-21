Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Уголовное дело против Саакашвили на Украине (329)

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года, заявил РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

Депортация Саакашвили

В сентябре политик незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства. Однако ведомство отказалось предоставить ему такой статус. Суд признал решение законным. Саакашвили опротестовал вердикт, однако апелляционный суд оставил его в силе.

В начале прошлой недели Саакашвили выслали из страны в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Сам Сааакашвили назвал действия Киева незаконными. Он заявил, что найдет способ вернуться на Украину.