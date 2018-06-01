В Эстонии потушили начавшийся неделю назад пожар на военном полигоне

ТАЛЛИН, 1 июн — РИА Новости. Пожар на центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала волости Куусалу, который начался 25 мая, потушен, сообщил в пятницу Спасательный департамент республики.

"Пожар на центральном полигоне потушен. Его максимальная площадь составляла 164 гектара", — говорится в сообщении.

По данным департамента, центр тревоги получил сигнал о пожаре в пятницу, 25 мая. Загорелись молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В течение недели площадь возгорания увеличилась до 164 гектаров.

До сих пор не выяснено, по какой причине вспыхнул пожар. Главный штаб Сил обороны ранее сообщил, что 25 мая на полигоне стрельбы не проводились. Ликвидацией возгорания занимались спасательные команды, военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы. С воздуха тушение осуществлял самолет Сил обороны.