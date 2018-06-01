Вышинскому отказали в отводе коллегии судей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области отказал защите руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в отводе коллегии суда.

В начале заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский попросил коллегию выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания. Получив отказ, защита попросила об отводе.

После этого в заседании был объявлен технический перерыв, чтобы адвокаты могли пообщаться с подзащитным.

Суд рассматривает протест на арест Вышинского.

Не первая апелляция

На прошлой неделе суд уже рассматривал жалобу защиты на меру пресечения. Тогда заседание длилось три минуты. Из-за отсутствия адвокатов рассмотрение перенесли на первое июня.

Арест Вышинского

Журналист выглядел спокойным и произнес всего одну фразу: "Прошу перенести заседание в связи с отсутствием моего адвоката".

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Реакция на задержание

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.