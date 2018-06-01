Вышинскому отказали в отводе коллегии судей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области отказал защите руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в отводе коллегии суда.
После этого в заседании был объявлен технический перерыв, чтобы адвокаты могли пообщаться с подзащитным.
Суд рассматривает протест на арест Вышинского.
Не первая апелляция
На прошлой неделе суд уже рассматривал жалобу защиты на меру пресечения. Тогда заседание длилось три минуты. Из-за отсутствия адвокатов рассмотрение перенесли на первое июня.
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
Реакция на задержание
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.