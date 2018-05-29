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Заседание по делу арестованного на Украине Вышинского продлилось три минуты

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Главное за 29 мая 2018 года (7)
17:4229.05.2018
(обновлено: 19:50 29.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ХЕРСОН, 29 мая — РИА Новости. Заседание апелляционного суда Херсонской области по делу арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского продлилось три минуты — из-за отсутствия адвокатов рассмотрение апелляции на меру пресечения журналисту отложили до 1 июня.

Рассмотрение апелляции началось в 15.45 (совпадает с мск). Но журналисты стали собираться у здания суда задолго до этого — первые прибыли около 14.00.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Заседание проходило в открытом режиме, поэтому проследить за процессом мог любой желающий, но таких было всего несколько человек. Остальные скамейки в зале суда заняли фотографы, операторы и репортеры с ручками и диктофонами наперевес.

Заседание на три минуты

Вышинский в зале суда выступал без защитников. Выглядел он спокойно, но устало. Журналист произнес всего одну фразу. "Прошу перенести заседание в связи с отсутствием моего адвоката", — сказал он.

При этом ранее во вторник утром защита Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах.

Судья Юрий Гема тут же озвучил подходящую дату — рассмотрение апелляции было решено перенести на 1 июня.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В Кремле прокомментировали слухи о планах обменять Сенцова на Вышинского

"Заседание состоится в 10.00 (совпадает с мск)", — сказал он и объявил об окончании заседания.

Журналисты покинули зал судебных заседаний через три минуты после того, как зашли внутрь, при этом две минуты ушло на съемку Вышинского. Многие намерены снова прийти в пятницу.

С чего все началось

Вышинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, настаивает, что занимался журналистикой, а не пропагандой. До 1 июня он останется в СИЗО Херсона.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018
© РИА Новости / Ruptly
Вышинский ответил на обвинения в пропаганде

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян пообещала биться за задержанного на Украине Вышинского до конца

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина прошла перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы 18 мая. Как сообщили РИА Новости организаторы акции, на ней присутствовали порядка 200 человек, в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили эти данные. Среди участников акции были известные журналисты, члены партии ЛДПР, "Единой России", представители ОНФ.

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